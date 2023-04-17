演講者中油煉研所陳彥旭專案經理向同學介紹現場展覽內容。（柯宗緯翻攝）

石化事業部今（17）日前往在高雄林園高中舉辦「淨零減排中油高值化專題演講」，帶領學子更清楚國際減碳趨勢及中油的實際作為。（柯宗緯翻攝）

台灣中油公司配合政府推動淨零轉型政策，投入技術研發並推動轉型投資計畫，石化事業部今（17）日前往在高雄林園高中舉辦「淨零減排中油高值化專題演講」，帶領學子更清楚國際減碳趨勢及中油的實際作為。

該演講邀請石化事業部企劃室林盈如、盧怡靜等2位工程師講授「中油淨零、石化高值轉型」主題，說明中油在台灣石化業扮演的角色與未來轉型方向，並研議引入碳捕捉及封存技術，盼達到顯著的減碳效果，持續往淨零排放之路前進。

中油公司煉製研究所專案經理陳彥旭主講「創新鋰電池高科技材料，升級綠色能源」，以中油研發的新技術，將黑金變綠金、燃料變材料為演講主軸，解說如何透過回收利用石化廠生產過程中的副產品，再製成電動車電池所需的負極材料，強化電池充電速度並延長壽命，因應未來電動車的趨勢。

石化事業部副執行長吳祐明指出，中油透過調整操作模式、投資關鍵設備等方式，將傳統石化產業帶向高值化發展，透過發展碳捕捉及再利用等技術，積極執行減碳任務，再經由太陽能光電設備建置、探勘地熱等，尋求潔淨能源的使用，期許與政府共同努力，朝2050碳中和的目標邁進。

另外，這次也同時在林園高中展示中油研發電池材料的成果，展期4月17日至4月21日，期待透過產學交流沒有隔閡，學生能更清楚知道中油在碳排議題上做的努力與實績。