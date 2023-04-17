夏普的起源為企業家和發明家早川德次1912年9月15日於東京成立的金屬加工店，早川德次後來發明了「永久鋒利鉛筆」（Ever Ready Sharp Pencil），這是一種扭轉型自動鉛筆，並成為公司品牌的起源。

自成立以來，夏普一直秉承著「誠意與創意」的經營信條，及創辦人「創造其他公司想要模仿的產品」理念，不斷推出獨特的產品和解決方案，包括許多日本、業界甚至世界第一的產品，為社會發展做出貢獻。

夏普目標成為一家真正的全球化公司，透過開發新領域，包括從全世界各分公司當地的想法中創造新業務機會，提供貼近當地所需服務、發展新創企業解決方案業務。透過在管理中強調ESG政策，夏普將繼續為社會做出貢獻，作為全球貼近的國際性品牌。

吳柏勳指出，夏普目前正強化並整合自身開發資源，並透過與全球化鏈接與新創企業合作來加速開放式創新，創造聚焦人工智慧（AI）、機器人、擴增實境（XR）、最新無線通訊6G、食物／水／空氣、綠色能源ESG和太空產業等核心領域的創新技術，期許以此改變世界。