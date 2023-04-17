第三次挑戰ATP巡迴賽千分大師賽，俄羅斯魯布列夫（Andrey Rublev）終於可以笑著離開球場，他在蒙地卡羅大師賽男單決賽5比7、6比2、7比5擊退丹麥選手魯恩（Holger Rune），生涯首度高舉大師賽冠軍金盃。

前兩盤雙方各下一城，決勝第三盤魯恩先取得3比0好的開始，隨後魯布列夫在1比4局數落後下追到4比4平手，關鍵第11局魯布列夫再度破發得手，並在邁向勝利的發球局順利保發，以再見愛司結束這場歷時約兩個半小時的對抗。

賽後魯布列夫心情激動，可以看到他紅了眼眶，他說：「我哭了。老實說我不知道該說什麼，我只是很開心終於拿到大師賽冠軍了。我在為了贏得這座冠軍經歷不少考驗，比賽中我在決勝盤1比4落後，又在自己的發球局0比30落後、救了破發點，感覺當沒有機會獲勝時，但總之我做到了。」

這是魯布列夫本季在ATP巡迴賽第18勝，2021年他在蒙地卡羅大師賽、辛辛那提大師賽也打進過決賽，但分別敗在希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas ）、德國小祖維瑞夫（Alexander Zverev）拍下，他表示：「內心深處我希望自己至少再有一次機會，或許試著努力拚戰到最後，因為我記得前兩次挑戰大師賽冠軍，我心態上沒準備好，我也低落到認為自己再也沒機會贏得冠軍。」

「今天我就心想：『好吧，假如你今天還是輸球，但至少直到最後一分都保持信念，這也是我第三盤試著做的，祈禱自己有再一次機會扭轉局勢，或使我能為了勝利去做到我可以做的。」

去年在巴黎大師賽擊敗過5位世界前十對手、順利摘下冠軍的魯恩年僅19歲，是繼2006年納達爾（Rafael Nadal）之後，首位打進蒙地卡羅大師賽男單冠軍賽的未滿20歲選手。