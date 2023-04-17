該局說明，所得稅法第17條第1項第2款第2目之3所定醫藥費列舉扣除額的立法意旨，是針對個人因身體病痛接受治療而支付的醫療費用，屬生活中必要支出，所以在計算所得淨額時可以扣除，但支付的醫藥費如果已受領保險給付部分，就不能列報扣除。

該局舉例，甲君110年度綜合所得稅結算申報，列報扶養直系尊親屬乙君的醫藥費扣除額44萬元，經國稅局查得其中A醫院一般外科醫療費用18萬元及B醫院骨科醫療費用20萬元，合計38萬元，分別受有保險公司醫療保險給付80萬元及40萬元，這兩筆醫藥費既已全額受有保險給付，就不得再列報扣除，所以核定醫藥費扣除額6萬元。

國稅局特別叮嚀，民眾於辦理綜合所得稅結算申報列報醫藥費扣除額時，應確認納稅義務人本人、配偶及受扶養親屬是否有受領保險給付，並應以扣除受領保險給付後之金額申報醫藥費扣除額，以免遭國稅局剔除補稅。