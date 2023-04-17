新校舍打造主題式哈利波特魔法學校情境。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦前往視察（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗市文山國小校舍老舊，部分教室海砂屋有安全問題，縣政府爭取教育部補助1.5億多元，2年前啟動整建工程，預計將新校舍打造主題式哈利波特魔法學校情境，工程最近進入尾聲，縣長鍾東錦17日前往視察，期盼未來新校舍能提供師生更完善的教育環境。

文山國小在民國69年興建的教學大樓，歷經921大地震後，出現耐力不足問題，雖在90年、97年2次進行校舍補強工程，但近年來陸續出現氯離子含量過高、梁柱龜裂、鋼筋外露、天花板泥塊崩落等情形，師生對於結構物的安全產生極大的疑慮，經教育部國教署專家認定已無補強必要，建議拆除重建。

縣府為了加強校園安全，積極爭取獲教育部核定納入「國民中小學老舊校舍整建計畫」補助1億5392萬元辦理拆除重建工程。

新建校舍規畫地上3層建物，總樓地板面積4424.37平方公尺，設置30間教室、輔導室1間、保健室1間、圖書室1間及無障礙電梯等。施工期間，暫時安排1至5年級約計10班259位學童在組合屋臨時教室上課，以維持學生的正常學習。

縣長鍾東錦會同縣議員徐筱菁、許櫻萍、曾美露、張志宇、楊明燁、苗栗市長邱鎮軍、代表、里長、縣府工務處長古明弘、教育處長芯慧等人視察文山國小校舍整建工程進度及施工情形，並聽取簡報。

建築師簡報說明，該項工程110年8月開工，耗時約21個月，目前進度已達95％，預計今年5月完工，工程的設計透過情境式的城堡、窗景、階梯與魔法格，並著重每一空間角落的童趣，讓孩子在玩中學，在玩中成長，並與藝術相融，豐富魔法情境與玩轉校舍建築的體驗，藉以鍛鍊孩子觀察能力，讓教室不僅是簡單的學習場所，而且能夠喚起學童想像力，萌發創新意識。

縣長鍾東錦指出，文山國小重建的校舍在今年暑假過後就可啓用，提供464位學童安全、優質的學習環境，滿足師生教學需求，促進校園整體的發展，尢其，新建校舍採用新奇的魔法元素設計理念，更讓小朋友在每一空間角落發現童趣，提升學習興趣，增進效益。