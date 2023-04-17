行政院長陳建仁17日視察雲林縣斗南鎮僑真國小廁所改善情形，強調廁所是公共衛生中最重要的，很多傳染病都是因為沒有辦法作好廁所建設而產生，學校因為學生很多，所以更須不斷改善，中央已投入超過40億元補助2400間廁所改善，雲林獲2億元補助，以後會持續協助雲林學校打造最完善的廁所。

陳建仁表示，不管中央或地方政府，推動教育讓孩子快樂學習，在德智體群美上得到均衡發展，是大家共同的希望，因為孩子是國家未來主人翁，希望每個孩子在學校都能得到最好的照顧，在身心靈上健康平安喜樂，這方面政府一向不遺餘力。

陳建仁說，政府與民意代表共同努力爭取廁所與操場改善經費，立委劉建國因立院公務不能來，但全力爭取雲林縣學校得到中央很好的補助，加上地方政府自己提出的預算，就可以讓雲林的孩子過得很快樂平安。另外，班班有冷氣與網路，生生有平板，這些都是蘇前院長的努力，是一步一腳印的成果。

陳建仁提到，廁所是相當重要的設施，他是學公共衛生的，剛上碩士班時，有人問他弟弟「你哥到底是讀什麼系的？弟弟回答『掃廁所的』」。廁所是公共衛生中最重要的，很多傳染病都是因為沒有辦法作好廁所建設而產生的，例如腸胃炎等腸胃道疾病，學校因為師生很多，廁所有必要不斷改善。

陳建仁指出，蔡總統上任後已投入超過40億經費補助2400間廁所改善，雲林獲2億元補助，他上任後核定專案經費14億元先補助完成規畫的廁所，未來會繼續辦理補助1350間廁所改進。好的廁所對孩子的健康、學習很重要，孩子們也有責任維護廁所整潔，從中學會愛己愛人、互相照顧。