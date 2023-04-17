2023年度FRC美國矽谷區域賽，義大國際高中銀鷹隊（Silver Hawks）首次參賽即以亮眼成績榮獲新秀最大獎––Rookie All-Star Award。該隊伍已經突破預賽，將於4月19日到休士頓參加機器人決賽。

FRC全名為FIRST Robotics Competition，是一項國際性的機器人競賽。該比賽由美國FIRST組織創立，每年吸引來自全球各地的上千所學校和團隊參加。參賽團隊除了設計、建造自己的機器人以做各種挑戰外，FRC更鼓勵學生參與各種社會服務項目，在過程中培養學生解決問題的能力。

義大國際高中銀鷹隊於2022年9月成立，由校內近30名9至12年級的學生組成，主要分為機構組、程式組及商業組，學生們依照各人所長，在平日的社團活動中接受機構設計、程式撰寫及商業經營等基礎訓練。

為了出國比賽，銀鷹隊在今年初就投入為期6周的集訓，積極對機器人設計與改良，運用所學的機械、電子和程式撰寫知識，使用CAD軟體、3D列印、雷射切割等製造技術完成機器人的製作。對於首次參賽就獲獎並挺進決賽，校方對此感到與有榮焉。