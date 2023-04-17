台灣大哥大即將合併台灣之星，台灣大哥大總經理林之晨今日透露，合併基準日後將採用MOCN （Multi-Operator Core Network）作法，讓台灣之星用戶在兩家公司合併的第一天，手機上就能看到「台灣大哥大」，且因原本台灣之星用戶還是使用台灣之星的核心網路，也能降低對台灣大哥大本網用戶的衝擊，影響可謂有限。

事實上，目前遠傳電信、亞太電信在5G共頻共網也是使用MOCN技術，不過亞太5G用戶在手機上仍是顯示「GT」。林之晨表示，MOCN某種程度也算是漫遊，而且是技術更為進步的漫遊，這與遠傳合併亞太電信，初期可能採純漫遊的作法不同。

至於台灣大哥大因合併案所附加之多項附款，造成合併案綜效損失，向臺北高等行政

法院對NCC提起行政訴訟一事，會否擔心NCC行政報復，林之晨坦言：「會」，不過這是獨立董事做的決定，經營團隊也必須遵守，這也是沒得選擇的決定。至於合併後要繳回900Mhz 或是700MHz，林之晨表示，目前都還在討論中。

受惠5G滲透率持續提升以及遊戲代理與漫遊相關收入挹注，台灣大哥大3月行動服務營收創3年半新高，帶動第一季行動服務營收年增率達5.4％，除較前一季倍增外，並創5G 開台以來單季最大增幅。智慧型月租用戶ARPU亦連續22個月年成長，達3.5％。加上固網服務以及電子商務營收助攻，第一季合併營收年成長8％。此外，mo幣多、好速成双、Disney＋、OP響樂生活四大獨門專案持續提升用戶黏著度，輔以推動長約期手機方案，第一季月租用戶退租率創歷史新低，僅0.71％。

台灣大哥大公佈3月份自結合併營收144.6億元，EBITDA為29.6億元，營業利益14.9億元，稅後淨利9.4億元，稅後EPS為0.33元。112年自結第一季合併營收430.2億元，較去年同期成長8％，EBITDA為86.8億元，同創歷史同期新高，營業利益42.9億元，稅後淨利為27.1億元，稅後EPS為0.96元。