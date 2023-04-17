芬蘭最大的歐基洛托核電廠3號機（Olkiluoto 3）)於16日開始正式運轉，基洛托3號機是芬蘭全國的第5座核反應爐， 採用3代改進型-歐洲壓水反應爐(EPR）功率達到1650百萬瓩（GW），躍升為歐洲發電力最強的核電廠，其供電量占到芬蘭的 14%。對此，就有臉書粉專狂酸蔡政府，直呼「芬蘭真是太落後了，居然蓋了全歐洲最大的核電廠」，引發討論。

據《路透社》（Reuters）15日報導，OL3的營運商芬蘭電力公司TVO（Teollisuuden Voima Oyj）是由芬蘭公用事業Fortum和一個由能源和工業公司組成的複合體所擁有，這座反應爐預計可滿足芬蘭約14%的電力需求，以減少從瑞典和挪威進口的需求。基洛托3號機是芬蘭全國的第5座核反應爐， 採用3代改進型-歐洲壓水反應爐(EPR）功率達到1650百萬瓩（GW），躍升為歐洲發電力最強的核電廠，其供電量占到芬蘭的 14%。

OL3反應爐是芬蘭40多年以來的首個新建核電廠，也是全歐洲睽違16年來的新建核電廠，於2005年開始建設，原本預計4年後投入運營，但卻遭遇一系列技術問題而推延。

臉書粉專《政客爽》今（17）日PO出一篇「芬蘭真是太落後了，居然蓋了全歐洲最大的核電廠」的文章狂酸蔡政府，「反觀我台灣，就是跟世界不一樣，我們用肺發電、犧牲國安發電」，該粉專更直呼，「當世界要擺脫對俄羅斯的能源依賴，我大台灣就是要逆風而行，發電就是要靠別國的天然氣，民主進步黨執政就是最喜歡跪在地上看別人臉色」。

The regular electricity production of Olkiluoto 3 starts on Sunday 16 April at 02:00. The schedule was timed by one day. We'll tell you more when this happens.#OL3 #olkiluoto pic.twitter.com/f7hW17YmTx — Teollisuuden Voima (@tvo_fi) April 15, 2023

此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛留言表示「芬蘭這個國家真聰明」、「塔綠斑：不爽就滾去芬蘭啊」、「民進黨不倒，台灣天然倒」、「用來打臉民進黨」、「我們都相信民進黨，會啟動用愛發電廠」、「完全打臉反核人士跟民進黨」。