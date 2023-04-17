民進黨台北市第2選區（士林、大同）立委初選激烈，獲英系、正國會支持的資深市議員王世堅，堅決挑戰綠色友誼連線立委何志偉，英系立委莊瑞雄17日陪同王世堅展開車隊掃街，他這場初選打法太超過。

民進黨立委首波初選民調今開跑，士林、大同區屬第一階段，期間「堅偉大戰」戰火持續延燒，何志偉日前找來民進黨主席賴清德子弟兵、台南立委郭國文、新系立委劉世芳及立委洪申翰掃街拜票，而王世堅同樣獲得多名英系議員、正國會議員陳怡君相挺。

莊瑞雄會前受訪時批評，王世堅是自己認識幾十年的好兄弟，過去兩人與英系中常委黃承國都是親密戰友，當時黃承國一路跟著民進黨打拚，與何家一起並肩作戰，怎麼會因為初選打成黑道、與財團掛勾？批評王世堅與財團掛勾的人，本身就是最大財團。

莊瑞雄說，為了一場初選毫無節制做人格撲殺，對王世堅太不公平，對方從政以來，除了對前行政院長蘇貞昌嚴厲批評讓他無法接受之外，其他的部分，能像王世堅這樣接受高規格檢驗實在很少，「檢驗很好，但不能胡說八道」。

「我命賣給王世堅，陪打這場選戰！」莊瑞雄進一步指出，大家過去都是戰友，無須為了一場初選打得那麼髒。他強調，應要好好評斷兩人能力以及以後可以對國家社會的貢獻，或是在當議員時誰表現比較出色，「用膝蓋想也知道」。

莊瑞雄質疑，黃承國跟王世堅講個電話又怎樣，難道這樣叫黑道掛勾嗎？究竟是要影射什麼？至於派系問題，他反駁稱，何志偉哪是賴系，王世堅何時又變成英系？「我們就喜歡支持他，我覺得他是男子漢阿」，認為選舉打成派系對決相當不好。