由ODM大廠仁寶電腦（2324）開發並導入量產的第一款國人自製射頻消融治療系統「消融寶（AblatePal）」，於今年3月正式完成食藥署醫療器材查驗登記，並取得產品上市許可，預計9月1日即可依衛福部保署同意之規範、比照現行特材代碼納入健保給付。

射頻消融（Radiofrequency ablation, RFA）其實就是俗稱的「電燒」，是一項相當安全、並在全球最被廣泛使用的微侵入治療方法。透過導引影像定位，將極細的電極針準確插入腫瘤區域，並自針頭放出無線電射頻電波，讓組織因離子激盪擾動而產熱，使治療區內包含腫瘤的軟組織被燒灼壞死、達到腫瘤消融。射頻消融系統不僅可用於癌症治療，也可以用於心臟病和腫瘤等其他治療領域。

仁寶的「消融寶」射頻消融系統即是利用高頻電能破壞組織內部的細胞，使其失去生長能力，以達到治療疾病的效果。該系統目前亦已與台大醫院簽訂「癌症微創介入訓練中心計畫」、進行產學合作。

仁寶總經理翁宗斌表示，仁寶近年來積極發展健康醫療事業、布局智慧醫療及照護，已陸續在醫療物聯網、移動式超音波、AI輔助醫療、免疫治療、醫療軟體系統等領域取得豐碩的成果，現更近一步跨入微創手術醫療設備以及高階醫療耗材供應，持續深耕醫療照護市場。

看好微創介入醫療不僅是趨勢，而且是一個仍在持續進展的新領域，近年也已有越來越多的新醫材開發與新臨床試驗需求，仁寶並計畫將合作設立癌症微創介入訓練基地，結合台大相關專家，著手訓練及推廣微創介入技術的相關配合應用，並持續進行射頻消融相關醫療設備之開發、技術之訓練、使用之推廣以及醫療人員教育，同時設計進行各種癌症相關研究。

仁寶資深副總沈俊德進一步指出，預期台灣下一個經濟發展奇蹟將來自資通訊（ICT）產業與醫界的合作，並推動智慧醫療成為下一個黃金產業。而仁寶正善用自身及環境優勢，加快拼出新成長藍圖，除已投入診所經營外，目前也正規畫興建瑞芳醫院，加速智慧醫材的應用推廣。

仁寶亦將於4月19～21日赴馬來西亞吉隆坡，參與東南亞具指標性的醫療照護展會「23rd SEACare SE-Asian Healthcare & Pharma Show」，除將發表「消融寶（AblatePal）」射頻消融系統外，甫於3月通過國內食藥署的醫療器材審查、其自行研發的「呼吸寶（BreathePal）」雙陽壓呼吸輔助系統，也將同步在SEACare展會中發表展出。