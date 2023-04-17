潤寅公司被控詐貸472億多元，負責人楊文虎、王音之夫婦2021年遭最高法院依詐欺、洗錢罪各判刑25年、27年定讞，但檢方查出一家銀行的林姓經理，在2013年至2016年涉嫌違反銀行法，收受收受潤寅公司不正利益10多萬元，台北地檢署17日指揮法務部調查局北部地區工作站，傳喚林男到案。

檢方指控，楊文虎夫婦從2012年起到2019年，透過業務經理聯繫上市及上櫃公司出面向銀行貸款，再由會計作帳，假藉出售紡織用紗名義，製作不實交易發票、提貨單據等向銀行申貸。

楊文虎夫婦擔任負責人的潤寅集團旗下4家公司，用不實的買賣合約、統一發票等文件向星展、玉山等12家，申辦國內外應收帳款融資及外銷放款銀行貸款，共470億964萬2849元。其中雖經楊文虎夫婦為遮掩犯行而陸續償還，但仍有未還款項43億4300萬9752元。

北檢查出，某家銀行林姓經理涉嫌收受潤寅集團水果禮盒等不正利益，價值高達10多萬元，檢察官指揮法務部調查局北部地區工作站，傳喚林姓前經理到案說明。