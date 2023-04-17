台中市長盧秀燕指出，烏日區全民運動館的經費規模高達3.5億元，市府積極推動中。(林欣儀攝)

台中市議會17日進行第四屆第1次定期會市長施政報告，市長盧秀燕強調本屆任期以「幸福三部曲」為主軸，分別為推動市政建設發展、打造關懷友善社會及永續環境，國民黨議員劉士州、吳瓊華則關切台中足球運動休閒園區及烏日全民運動館進度，盧秀燕說，足球園區26日將動工，全民運動館也在推動中。

台中足球園區預定落腳南屯，劉士州特別關心推動時程，盧秀燕表示，「台中足球運動休閒園區」預算高達15億，原本預計設在北屯，但因北屯國民運動中心排擠，後來改到南屯，將於4月26日開工，未來將是台灣第一座符合國際足球賽事標準的專用園區。

吳瓊華則表示，盧秀燕的幸福三部曲中有提到廣建運動場域、打造陽光活力運動城，這部分除了巨蛋外，就是要打造足球園區；在國民運動中心方面，盧秀燕就任後已有6座相繼開放營運，而台中第一座全民運動館就坐落在烏日區，到底這座全民運動館的未來規畫與最新進度為何？

盧秀燕說，烏日區全民運動館的經費規模高達3.5億元，市府積極推動中，也希望議會多支持。建設局長陳大田進一步說明，全民運動館已於3月完成工程招標，預計今年上半年開工、2025年完工，規畫期間就納入地方意見，盼興建符合居民需求的公共建設。

運動局長李昱叡則指出，全民運動館相關工程已進入招標程序，內部規畫有兒童運動中心及瑜珈及韻律教室、健身中心、全齡體能訓練場、綜合多功能球場等，希望打造全齡優質的運動環境，今年同步進行營運招商前置作業，希望打造台中成為酷運動、酷城市。