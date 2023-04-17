晶鼎綠能公司日前舉辦新建焚化爐開工前說明會時，彰化縣環保聯盟及酪農群起抗議。（彰化縣環保聯盟提供）

彰化不缺焚化爐！晶鼎綠能公司將在彰濱工業區內新建一座焚化爐，日前舉辦開工前說明會時，彰化縣環保聯盟與地方人士及酪農群起抗議，鹿港鎮長許志宏也在今天發出聲明指出，彰濱工業區不容再設置焚化爐，他堅決反對彰濱焚化爐的興建，公所已對業者開出勒令停工通知單。

許志宏在臉書發表聲明，彰化縣焚化爐密度為全國最高，其中6座事業廢棄物焚化爐集中在彰濱工業區，不容再過度設置。彰化縣的廢棄物處理量僅佔51％，49％的處理量是外縣市的事業廢棄物，顯見彰化縣的焚化爐已足夠，毋須再增設焚化爐。

他強調，晶鼎事業廢棄物焚化爐違法施工，晶鼎公司未依建築法規定取得建築執照，且依《環境影響評估法施行細則》規定，業者須於動工前辦理公開說明會，鹿港鎮公所已於4月10日依《彰化縣建築管理自治條例》開出勒令停工通知單，以保障民眾權益。

他說，彰濱工業區未來若再設置晶鼎事業廢棄物焚化爐，到時候將焚燒來自全國工業區汙水處理廠的汙泥，而汙泥中含有大量重金屬、有機溶劑、有害物質等，透過燃燒將會產生世紀之毒戴奧辛及多種有害汙染物逸散於空氣中，將荼害鹿港及鄰近鄉鎮居民身體健康及生計。

「說明會明明流會，為何焚化爐已經在動工了？」彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，該座焚化爐的工地今天還有許多工程車出出入入，繼續動工中，該聯盟明天下午將邀集多位醫師在鹿港鎮公所廣場前號召大家連署反對新建焚化爐；此外，立委陳秀寳明天上午也將在服務處開說明會，邀集各界一起反對蓋焚化爐。

晶鼎綠能公司於3月31日曾在彰濱工業區舉辦開工前說明會，當時遭彰化縣環境保護聯盟、酪農、彰化縣養殖協會等約2百人到場拉白布條抗議，當時福興鄉長蔣煙燈、線西鄉長蘇韋峻、縣議員黃俊源、施佩妤等地方人士都有參與抗爭，鹿港鎮長許志宏則於今天在臉書發文表態。

晶鼎公司代表在當天說明會中曾表示，該公司依法得標，一切依法，兩年前也舉辦過環評公開說明會，並已通過環評，並依法開說明會，一切沒有違法，請大家給他們開發的機會。