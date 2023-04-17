首次上主席台的議長張勝德表示，在審議的過程中會秉持溝通與協調，不分黨派取得共識，一起為縣民最大福祉努力。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙（左）於會議休息空檔與縣議員吳宏謀（右）溝通。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣議會今（17日）召開臨時會，遭民進黨縣議員吳宏謀質疑，宜蘭縣都沒人才了嗎？新派任的多位局處長都是從新北市政府借調過來，外來的和尚比較會唸經嗎？簡直破壞公職人員體制。縣長林姿妙只回「依法行政」；副縣長林茂盛則說，縣府對人事安排都秉持用人為才，各縣市人才流通或商調，都是正常方式。

今召開第20屆第1次臨時會，首次上主席台的議長張勝德表示，議會是合議制，在審議的過程中會秉持溝通與協調，不分黨派取得共識，一起為縣民最大福祉努力，讓縣政推展順利，讓宜蘭更好。

會中，吳宏謀質疑，宜蘭縣真的沒有人才嗎？自己縣府團隊的行政官員不用，一定要副縣長把新北市的新人帶來宜蘭，體制都沒有了，縣府的公職人員沒有升遷機會，局處長都要用新北的，外來的和尚比較會唸經嗎？指林姿妙都聽林茂盛的，用副縣長的人，林可以隨時安排、不依法行政、亂搞，認為非常不適當。

對此，林姿妙僅笑回「都依法行政」，隨即離開；林茂盛則表示，縣府對於人事安排都秉持用人為才，公務人員的相關晉用與考試體制都是以全國一致性標準，各縣市人才流通和用人商調，都是很正常的方式。

他進一步說明，針對人才來源有很多的方式，會經過審慎評估，才會作定案，人事權在縣長，最終由縣長做決定；至於縣府內部公務人員升遷安排，會有通案性的考量與安排。

另，無黨籍縣議員黃定和說，議員與各局處長都有新有舊，要求局處長趁第1次臨時會自我介紹，讓議員們熟悉；無黨籍縣議員林錫明指出，每個局處長都介紹太冗長，可請新北市來的介紹即可；民進黨籍縣議員謝燦輝表示，議員有三分之一新民意進來，每個局處長不一定認識，自我介紹是一種禮貌。

國民黨籍縣議員黃浴沂則砲轟，議長是主席，開幕典禮結束應禮成，把官員們留在議會讓人罵，這樣對嗎？有問題日後可找時間檢討；無黨籍縣議員陳福山說，臨時會有5天，可安排一天針對新局處長做人事專題報告，讓大家清楚。最終，張勝德總結，每一位議員的意見都非常寶貴，確定擇日安排新的局處長做說明。