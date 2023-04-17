112年全國中等學校運動會網球賽事自4月13日至20日在台中市網球中心舉辦，新竹市三民國中網球隊奮力迎戰來自全國22縣市的精英好手，於15日晉級國男組團體賽冠亞軍戰，最終獲得銀牌殊榮，創下竹市全中運網球40年來最佳成績。

市長高虹安表示，此屆全中運新竹市網球代表隊表現優異，不僅充分發揮運動員實力，也展現出新竹市的教育成果。她也鼓勵所有運動員，不論成績好壞，都要保持努力和堅持，追求自己的夢想，未來市府將持續做選手及學校的最佳後盾，給予球隊所需的各項資源。

教練蔡佩倢指出，睽違40年，新竹市全中運國男團體再次晉級冠亞軍賽，感謝選手們的努力和團結，加上家長們的加油及熱情支持，內心真的很感動，感受到大家的拚勁，拚出屬於自己生涯精彩的過程，也拚出三民國中的的銀牌榮耀，再次為新竹市網球燃起熱情，再度感謝一路上幫助及支持的人。

三民國中代表隊選手林豪鈺賽後說，很開心可以打進冠亞軍賽，雖然是亞軍，但也達到賽前設定的目標。李家穎則說，成功要歸功於教練，大家都拚盡了全力。何定軒表示，很開心國1新生在第1年就打進冠亞軍賽，今年國3的學長畢業後，明年就換他們上場了，希望可以打到冠軍。

教育處長童鳳嬌表示，三民國中網球隊的選手們經過長時間的嚴格訓練，在比賽中展現出高超的球技和毅力，成功進入國男組冠亞軍戰並獲得銀牌，這不僅是他們個人的成就，更代表著他們的團隊精神和對運動的熱愛。

教育處指出，網球團體賽程已結束，4月17日至20日還有個人賽，希望選手們能再接再厲，為個人、學校及竹市再創佳績。

此外，此屆全中運新竹市代表隊共計派出385位教練及選手參賽，共參加16項運動種類，包含田徑、游泳、跆拳道、自由車、射箭、桌球、空手道、擊劍、滑輪溜冰、網球、軟式網球、柔道、體操、羽球、射擊及拳擊。