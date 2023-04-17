謝姓男子擔任高雄市某里長的司機，他竟把教學手榴彈藏放在里長辦公室裡，遭里民檢舉，被逮後還供出自己住處有槍彈。審高雄高分院認定謝男繳械屬自首，從輕改判2年10月，併科罰金4萬元、可易服勞役，可上訴。（本報資料照）

謝姓男子擔任高雄市某里長的司機，他竟把教學手榴彈藏放在里長辦公室裡，遭里民檢舉，被逮後還供出自己住處有槍彈，一審遭判5年2月，併科罰金5萬元。謝男不服上訴，二審高雄高分院認定謝男繳械屬自首，從輕改判2年10月，併科罰金4萬元、可易服勞役，可上訴。

2021年10月27日上午，警方接獲民眾檢舉，指某里長辦公室2樓私藏槍械，警方趕抵里長辦公室，經里長同意後上樓搜索，查獲一顆教學用手榴彈，現場並未發現手槍等槍械。

當天下午，謝男主動向警方供出，自己住處藏有槍支，隨即帶警方回到住處，果真找到一把非制式手槍及2顆子彈，全案移送地檢署偵辦。

謝男供稱，槍枝和子彈是2018年至2019年間，在旗山公園內花3萬元向一名自稱是「阿國」的男子購得。

警方將槍彈送驗，發現子彈製作粗糙，可擊發但發射動能不足，不具殺傷力。手榴彈則是仿M26的教學用手榴彈，也不具殺傷力。

謝男一審被依《槍砲彈藥刀械管制條例》判5年2月、併科罰金5萬元，不服上訴。

高雄高分院傳喚辦案人員出庭，員警坦承，謝男做完筆錄和他們抽菸時，主動供出藏匿的槍彈，若不是他主動坦承，他們也找不到。法官認為謝男犯後坦承犯行，態度尚佳，繳械也符合自首要件，依法改判2年10月，併科罰金4萬元、可易服勞役，可上訴。