負責人以「噴水棉花糖」、「美魔女」吸引尋芳客。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄員警上月查獲一間暗地經營性交易按摩會館，逮捕負責人、女服務員，以及尋芳客22歲印尼籍船員阿義（音譯）。據悉，負責人以「噴水棉花糖」招攬尋芳客，而員警查獲阿義時，用英語詢問「一次多少錢」時，疑阿義英語不好，僅聽懂錢，以為員警是要收錢，趕緊回房間拿錢包掏錢，員警見狀連忙制止。後續3人帶回派出所，負責人依妨害風化罪送辦，女服務生、阿義社違法裁罰。

新興分局五福二路派出所接獲檢舉，稱林森二路有一間SPA會館暗自經營全套交易，經員警多日蒐證，於3月19日晚間9時許前往查緝。員警先在櫃台控制55歲畢姓負責人，並請畢男通知正在交易的女服務員25歲何姓女子、阿義出來盤查。

當時員警跟阿義盤查身分後，向阿義用英語詢問「一次多少錢？」，疑似阿義英語不好，僅聽懂錢，以為是員警與部分東南亞國家員警一樣，有收錢的歪風，馬上跑回房間拿錢包，並作勢要掏錢給員警，員警見狀回答「不用給錢」，立即制止阿義行為。

據了解，畢男在通訊軟體上以「噴水棉花糖」、「美魔女」招攬尋芳客，並且以1400元媒合全套性交易，而店家抽600元，服務生拿800元；而阿義跟隨商業貨輪來台，在老司機的推薦下，趁空檔來與「噴水棉花糖」進行全套性交易。

警方後續查獲不法所得3400元，並依妨害風化罪將畢男移送高雄地檢署偵辦，後續何女、阿義依社維法裁罰。