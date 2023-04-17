頤原和魁剛受邀校園演講。（1500 聲量音創學院提供）

TRASH團長頤原和鼓手魁剛日前受邀前往校園演出，對於團員主唱阿夜日前宣布未婚升格當爸，2人首度分享心情；頤原開心表示：「我覺得大家兄弟這麼久了，就跟家人一樣，家人有小孩的感覺一定是非常感動，而且我們絕對都是會全心全意幫忙照顧。」魁剛18歲就認識阿夜，驚覺阿夜要當爸爸的事實，好像宣布人生另一階段的開始，坦言：「這個人，也要走到這一步了。」

魁剛曾在國外樂團的影片中看過大家在樂團主唱家烤肉，「2個小孩在前面跑的畫面，好像說這是我的團員，我的家，家人都一起來，這是一個很棒的家」，覺得這樣的畫面很幸福，距離他們將來的生活似乎不遠。

頤原和魁剛也分享童年音樂記憶，頤原童年住鹿港，除了羅大佑的「鹿港小鎮」外，音樂啟蒙就是聽五月天，因為五月天重唱張雨生「天天想你」才讓他瘋狂追求張雨生的音樂、聆聽他留存的聲音記錄；他說第一次在西門町街頭聽到張雨生唱的「沒有菸抽的日子」，讓他一個人在路邊感動大哭。

魁剛從小因為爸爸在滾石魔岩唱片工作，耳濡目染很早接觸演唱會，第一次被鼓聲嚇到哭，是5歲時媽媽抱他站在伍佰演唱會後台門口，最接近大鼓的位置，那首歌的前奏第一響就是重重的鼓聲，至今image烙印在腦海裡，沒想到那一刻哭聲和鼓聲交疊的畫面竟成了他日後和打鼓分不開的機緣。