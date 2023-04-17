萬物齊漲，一名網友表示，發現超商的冷凍鍋貼和鹹酥雞從原本30元漲到45元，漲了50%，直呼「漲幅太離譜了，現在都不敢吃了」，將其PO上網引發網友熱烈討論，有人說光是一個御飯糰就賣59元，感嘆「現在連超商的食物也吃不起了，快活不下去。」

原PO今（17）日於PTT八卦板指出，以前常吃便利超商的冷凍鍋貼和鹹酥雞，上個月買的時候還是30元，現在已漲到45元，而原本宵夜時間會到超商買辣味雞塊、炒飯加鍋貼，「現在都不敢吃了，感謝幫我減肥。」

原PO抱怨，漲幅太離譜了，「冷凍食品漲了快50%，鍋貼一盒賣45元還不如買現點現做的，以前的價格真的回不去了。」

貼文引發網友討論，「真心覺得超商食物吃不起」、「現在已經不是說笑，是真的買不起了」、「冷藏櫃的也瘋狂漲價啊」、「三角御飯糰都能賣到59元了」、「以前三包打完折大概80上下」、「物價回不去了，各位好自為之」、「活不下去了」、「以前冷凍披薩才28元，且還能打折」；也有人說，「冷凍食品本來就不是算很便宜，現在漲得更兇。」