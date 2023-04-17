陳男情緒激動不斷向往來民眾大聲吶喊「請幫幫我」、「幫我找媒體」，抒發不滿情緒，引發旁人圍觀側目。（簡銘柱翻攝）

警方將陳男車輛移置保管拖吊駛離。簡（簡銘柱翻攝）

無照要扣車！男子超失控大喊「幫幫我！」警方找他的爸爸來

台北市1名陳姓男子昨（16）日凌晨2時許在信義區，因駕駛車輛前保險桿毀損遭警方攔查，但他因無照駕駛，警方須查扣車輛，他竟當場失控不僅不配合警方，還大聲喧鬧「請幫幫我」、「幫我找媒體」，但最後警方請他的父親到場處理，才結束這場鬧劇。

台北市信義分局警備隊員警昨（16）日凌晨2時35分許擔服巡邏勤務時，巡經信義區松壽路與松壽路20巷口時，發現一自小客車左前保險桿有毀損情事遂予攔查，經查該陳姓民眾為無照駕駛，遂予以舉發，並依規定扣車。

在等候拖吊車到場過程中，陳男情緒激動不斷向往來民眾大聲吶喊「請幫幫我」、「幫我找媒體」，抒發不滿情緒，引發旁人圍觀側目，因陳男情緒久久無法平復，遂協助聯繫親屬到場安撫情緒，待陳男情緒恢復平靜，警方嚴正表達堅定執法立場決心，於告知相關權益及完成拖吊等相關程序後，勸導由親屬帶返離去。

警方表示，陳男無照駕駛事實明確，警方依違反道路交通管理處罰條例第21條1項4款無照駕駛告發，處新台幣6000元以上12000元以下罰鍰，並依法移置保管車輛。信義分局呼籲，駕駛人應遵守交通法令，勿心存僥倖無照駕駛，萬一衍生交通事故，不僅害人又害己，切勿以身試法，以維護自身及其他用路人的安全。