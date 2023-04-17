民進黨台北市第2選區（士林、大同）立委初選越演越烈，資深市議員王世堅、綠色友誼連線立委何志偉爭鋒相對，何志偉昨秀出手機螢幕證明兩人有加LINE好友，卻意外曝光王世堅與英系中常委黃承國的通話紀錄，讓王火大喊刪好友，立委莊瑞雄更稱這是下三濫打法。對此，何志偉17日哽咽指出，民代本來就很常遇到委屈，他只能深呼吸，等待天亮向前行，「沒關係，我會吞下去，忍耐是為了團結」。

何志偉下午在大同服務處受訪指出，他和王世堅當朋友與否是個人私事，無關公共利益，昨天外界想看兩人加好友，他加完後秀便給大家看，會曝光都是意外，「為何要消費黃承國我也不太懂」。

對於莊瑞雄形容他的初選打法很髒、下三濫，他哽咽指出，民代本來就很常會有委屈，遭受很多攻擊、傷害的字眼，什麼「何志偉是惡魔，賴清德是小弟」，「我們當公眾人物，要吸收負能量，被攻擊常常會發生，很多時候我真的只能深呼吸，等待天亮向前行，沒關係，我會吞下去，忍耐是為了團結。」

何志偉說，這場選舉應該是比過去政績和願景，而不是抹黑，今天王世堅又在講梗圖，請大家上網查一下，中泰花園梗圖去年就一拖拉庫，連國民黨籍台北市長蔣萬安都出來講話，結果現在都栽到我身上，「這不是一場正常初選，我的對手應該只有一個，怎麼現在一大堆人都跳出來，而且做的事完全不符邏輯。」

何志偉無奈指出，他以為自己的對手只有王世堅一個人，結果「一堆王世堅們」一直打一直打，還騷擾到他的家人，也攻擊到無辜的民進黨主席賴清德，但這樣不好，應該要化干戈為玉帛，展現團結、民主示範，否則支持者不會樂見。