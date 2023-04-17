凱基銀行與民間包租代管業者─兆基屋管合作，推出信用卡線上繳交租金服務，凱基銀表示，未來由兆基屋管包租代管的18個縣市社會住宅，約14,000戶的住戶可透過凱基銀行的繳費API，即可用信用卡線上繳納租金，還可以定期扣款，便捷友善。

凱基銀行表示，目前社會住宅租金平均8千到2萬元不等，民眾繳租金需先到銀行或ATM領現金，然後再至繳費櫃台或超商繳納，除了很費工外，也沒辦法延後支付。現在透過凱基銀行的繳費API，兆基屋管的社會住宅住戶除了原先的繳費方式外，也可使用任一家銀行信用卡，透過手機就可以即時繳納租金，另外，還可以設定定期扣款，即便承租戶在國外度假都能輕鬆繳費，忘記繳費還有貼心的提醒訊息。至於，民眾所關心的信用卡刷卡安全問題，繳費平台亦符合國際認證的支付卡產業資料安全標準(Payment Card Industry Data Security Standard，簡稱PCI DSS)，保障持卡人資料安全。

兆基屋管表示，正積極拓展市場與整合各方資源，致力以專業化管理提升台灣租屋環境水平，以保障房屋資產、維持收益為根本，嚴格把關挑選優質房客，降低房屋租賃糾紛提升居住品質，打造讓房東安心託付居所、維護房客居住安全。在便捷支付上，第一階段為提供民眾約定信用卡扣款服務，接下來也將陸續運用凱基銀行「KGI inside」API介接擴充相關服務，預計可讓數萬戶社會住宅住民享有隨時、隨地便利繳費服務。

凱基銀行進一步表示，該行正擴大應用「KGI inside」開放API的核心實力，與各行各業合作，目前與許多知名APP合作，支持很多繳費生態圈，項目從生活繳費擴展到大樓管理費、月租停車費、愛心捐款等獨家代理項目，訴求以合作取代競爭，共創消費者美好的體驗。