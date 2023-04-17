Luminar董事長兼執行長Austin Russell表示，中國是全球最大的汽車市場，也一直是Luminar的策略目標市場，因此Luminar正積極於中國進行佈局，並希望能透過在地生產、製造來提供客戶最好的服務。宸鴻在車用及消費性電子產品方面具備豐富的量產經驗，預期宸鴻將在我們量產新一代Iris+ Lidar產品過程中扮演重要角色，並給予我們關鍵協助，以提供客戶更好的產品與服務。

宸鴻總經理兼執行長謝立群表示，TPK很榮幸能與世界級Lidar技術領導廠商Luminar共同合作，將宸鴻的量產製造、工程設計與自動化能力，拓展至新世代的汽車電子領域，包括安全輔助及自動駕駛等關鍵技術。宸鴻將憑藉過去成功實現觸控普及化與3D列印量產化的豐富經驗，持續與國際大廠及技術領導廠商合作，快速地將新技術轉換為商業化量產之產品，未來也將持續開發類似的商機，實現公司多角化經營的目標並成為未來成長的動力。