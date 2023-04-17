日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史剛於4月正式上任，他17日偕同事務所官員拜會高雄市長陳其邁，期盼在任期中與高雄市一同促進台日實質交流，並見證高雄的城市轉型。陳其邁歡迎奧正史到高雄任職，也盼雙方共同加強台日關係。

陳其邁指出，台日長期以來發展出深厚友誼，已將「患難見真情」的關係提升到「羈絆」層次，隨著國際局勢變化，雙方在半導體產業更是「戰略夥伴」關係。他強調，配合中央推動南部半導體S廊帶政策，積極招商引資、強化南部半導體生態系是高市府持續努力推動城市發展的目標。

陳其邁指出，未來市府將持續強化與日本台灣交流協會的合作，共同推進台日間的經貿、教育、農業、觀光及各項交流。因為日本是高雄蜜棗、香蕉、荔枝、鳳梨及漁產品的重要市場，期望奧正史不僅向台灣宣傳日本，同時向日本傳達台灣的魅力，鼓勵日本民眾來台觀光，也希望日本觀光客多來高雄旅遊，體驗高雄人最海派的人情味與美食、美景。

奧正史表示，感謝陳其邁重視台日關係，疫情後2度出訪日本，推動城市外交多元交流，也感謝市府協助日僑能夠安心、安全居住在高雄，並讓日商穩定運作，顯示台灣是日本重要的夥伴與朋友。