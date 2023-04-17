為了迎接母親節，各家百貨紛紛祭出優惠。夢時代暨統一時代百貨高雄店4月20日至5月14日舉辦為期25天的「Love mom」檔期，首12日全館指定櫃位當日消費滿3000元送400元電子特別券，看準母親節聚餐商機，更推出一系列餐飲、伴手禮與蛋糕優惠。

「Love mom」檔期好評再推出「卡娜赫拉的小動物」系列來店禮。(高雄夢時代提供)

高雄夢時代表示，4月20日至5月14日首12日全館指定櫃位當日消費滿3000元送400元電子特別券，指定精名品或家電櫃位當日消費滿3000元送300元電子特別券；持icash Pay或icash2.0單一支付消費當日滿6000元加送300元電子抵用券，數量有限，送完為止。

此外，歡慶母親節，更推出一系列餐飲、伴手禮與蛋糕優惠。B1樓CupiCho推出特選Diva Life迷你小提包巧克力2入組禮盒；B1樓華齊堂五星級官燕盞6入磚特價買一送一。

7樓帕泰家、6樓BELLINI Pasta Pasta、及2F老乾杯等館內眾多知名餐廳也提供適合家庭享用的母親節特惠套餐，即日起即可預訂。

星巴克則是推出夢幻視覺系「檸檬莓果漸層蛋糕」，COLD STONE首次聯名三麗鷗人氣角色「花花大耳狗蛋糕」，Häagen-Dazs有優雅高貴氣質的「花帽綻放蛋糕」，心之和歡慶母親節，購買兩顆以上6吋重乳酪蛋糕可享9折優惠。

高雄夢時代表示，本次「Love mom」檔期，好評再推出「卡娜赫拉的小動物」系列來店禮，會員4月20日、4月27日、5月4日、5月11日依序為「保鮮碗三入組」、「手開摺疊傘」、「擦手巾二入組」及「可愛湯杯碗」，持夢時代會員卡就有機會兌換。