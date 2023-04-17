大眾運輸免戴口罩第一天，但實際觀察搭乘捷運、公車的民眾，仍有超過9成的人緊戴口罩。精神科醫師分析，民眾不願脫口罩可能有三項考量因素，除了擔心感染之外，也可能和容貌焦慮、個性比較小心謹慎有關；通常建立安全感需要2到3個月，屆時應會有越來越多人拿下口罩。

三軍總醫院副院長、精神醫學部醫師葉啓斌表示，人本來就是群體的動物，當大家都這樣做的時候，自己就會跟著做，這是一種流行，平常從衣服到髮型都可以看到這樣的「從眾心態」。

葉啓斌說，「從眾」是一種避險的行為，有些人個性上比較不怕危險，或是沒有那麼缺乏安全感，認為自己已經感染過、對免疫力有信心，可能就會率先拿掉口罩；當一些人先做了之後，另一些比較沒有這麼不安全感的人也會慢慢拿掉口罩，接著會有越來越多人跟進。

葉啓斌分析，民眾不脫口罩可能有三大原因，首先是擔心感染，因為目前每天仍有人感染，大部分人仍習慣戴口罩來預防感染。

其次是容貌焦慮症，葉啓斌指出，疫情期間可以觀察到民眾的行為改變，因為戴著口罩，逐漸習慣隱藏自己的表情和長相，並且因此獲得安全感；當口罩解禁了，等於暴露自己的容貌特徵，如果是對自己容貌不是特別有信心的人，不太可能一下子就脫下口罩。

最後則是個性比較謹慎小心、容易擔心或有防人之心的人，尤其是本身有情緒問題，如憂鬱、妄想的人，可能會更想要持續配戴口罩。葉啓斌分析，建立安全感大約需要2到3個月，屆時在戴口罩行為上應可以調整回來。