新北市長侯友宜19日將率團赴新加坡，展開為期4天3夜的市政國際交流，新北市新聞局表示，期間將就城市經濟文化發展、新創及科技產業、 青年創業、推動SDGs、疫後經濟發展、性平與民生議題等範疇，參訪包括南洋理工大學（新創基地NTUitive）在內之新加坡公私部門，並將與當地青年針對海外創業、人才培育等議題進行座談交流，讓新北邁向國際、 實踐城市永續。

新北市新聞局指出，本次出訪將行銷新北市重大建設與大型活動亮點，包括鶯歌「新北市美術館」即將落成啟用、7月城市藝術節、10月全國性的臺灣設計展等，此外，新北歡樂耶誕城也曾多次攜手新加坡投影團隊打造主燈光雕投影秀，期盼邀請更多國際友人到訪新北市觀光、交流。

此次考察除由市長侯友宜率隊，經發局局長何怡明、祕書處處長饒慶鈺、新聞局局長張愛晶以及青年局局長邱兆梅，亦將全程隨行參與，預計於22日返抵國門。