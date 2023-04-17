新北市長侯友宜19日將率團赴新加坡，展開為期4天3夜的市政國際交流，新北市新聞局表示，期間將就城市經濟文化發展、新創及科技產業、 青年創業、推動SDGs、疫後經濟發展、性平與民生議題等範疇，參訪包括南洋理工大學（新創基地NTUitive）在內之新加坡公私部門，並將與當地青年針對海外創業、人才培育等議題進行座談交流，讓新北邁向國際、 實踐城市永續。
新北市新聞局指出，本次出訪將行銷新北市重大建設與大型活動亮點，包括鶯歌「新北市美術館」即將落成啟用、7月城市藝術節、10月全國性的臺灣設計展等，此外，新北歡樂耶誕城也曾多次攜手新加坡投影團隊打造主燈光雕投影秀，期盼邀請更多國際友人到訪新北市觀光、交流。
此次考察除由市長侯友宜率隊，經發局局長何怡明、祕書處處長饒慶鈺、新聞局局長張愛晶以及青年局局長邱兆梅，亦將全程隨行參與，預計於22日返抵國門。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。