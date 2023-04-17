先前職棒球隊樂天桃猿正式宣布，南韓啦啦隊女神李多慧加盟「樂天女孩」，而她近日迎來初登場應援，吸引大批民眾至現場朝聖，另外，她也用心經營社群，在個人頻道曬出的影片，屢屢讓不少網友關注。豈料，她於16日在頻道更新一則題為「尋找李多慧的男朋友」，掀起熱議。

李多慧時常在個人YouTube頻道上和粉絲們分享生活大小事，除了此前分享前往登山及回應粉絲諸多問題的影片外，昨日更新一則題為「尋找李多慧的男朋友」的影片，短短時間內便吸引逾10萬名粉絲觀看。只見畫面中，李多慧以胸前鏤空的黑色短上衣配上深色長褲的模樣亮相，並請朋友幫忙，一起介紹了5套男性朋友約會時具有加分效果的穿搭風格，其中，李多慧提及一套上身薄襯衫，而下身是卡其色休閒褲的搭配方式，是能夠讓自己瞬間心動的視覺模樣。

此外，影片中李多慧也趁此機會幫攝影師改善穿搭，雖然男方並未於鏡頭前露臉，但李多慧與他的互動相當親密，不僅幫忙整理衣服，還幫他買下一套「與自己身上相像的情侶裝」，隨後更是一同在街上閒晃，甜翻了一眾觀看影片的粉絲們。

影片曬出後，吸引不少網友們紛紛留言寫下自己對於5套穿搭的看法，此外，更有人歪樓寫下：「好羨慕李多慧的貼身攝影師，感覺真的很幸福。」字句間充斥著想成為「李多慧攝影師」的想法。