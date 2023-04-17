桃園市青年局招募各領域青年職人。（呂筱蟬攝）

世界客家博覽會8月將在桃園登場，桃園市青年事務局為鼓勵青年投入文創產業，推出「桃園青年職人輔導暨產品開發創意競賽徵件計畫」，預計招募20組青年職人，開發專屬世客博的文創商品，而青年職人計畫則將透過「陪跑輔導員」，協助在地青年職人和學生，分階段開設課程讓剛起步的年輕人產出成品。

青年局指出，配合桃園市舉辦世客博，辦理「產品開發創意競賽徵件計畫」，分為青年組及學生組，邀請歷屆輔導過的青年職人，以及年滿 18 歲設籍或在桃園市就讀大專院校在學生踴躍參與，設計具有創意的客家意象文創產品，並透過業師及課程輔導等，產出專屬的文創商品，也為世客博注入桃園青年的文創能量。

另外，青年職人輔導計畫則分為「培力職人」及「菁英職人」，歡迎20歲至45歲設籍或就業於桃園市之青年職人踴躍參與。青年局表示，了解剛起步職人在課程設計上需要驗證場域，提供授課空間及補助資源讓課程順利開設，今年更特別為職人提供「陪跑輔導員」，透過媒合和商業計畫找出可以生存的模式。

其中，皮革職人鍾隆君打造「頑皮狗手工皮革」品牌，他說，原本在日商公司上班，因緣際會上了皮革課程發展出興趣，將自己的皮革作品結合畫畫打造出特色，商品獲得親朋好友喜愛也在市集擺攤，之後會在龍潭區開設咖啡廳結合皮革課程，希望讓更多民眾認識並愛上這項手工藝。

青年局長侯佳齡表示，持續增加提供給職人的資源，更向國際型的活動爭取提供青年職人展現的機會，開發更多的商業模式，讓文創品牌在桃園落地生根成功發展。相關計畫招募時間即日起至5月16日止，並於4月20日辦理招募線上說明會，詳情可上桃園市青年局官網查詢。