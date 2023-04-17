海洋委員會海洋保育署為宣傳海洋保育觀念，特別舉辦「許海洋一個未來」海洋保育創意戲劇競賽活動，競賽活動分為學生組及社會組，歡迎各級學校、表演團體或有興趣之民眾朋友共同構思如何以行動許海洋一個未來。本次競賽活動邀民眾一起飆演技、飆創意，可透過傳統戲劇、布偶劇、皮影戲或各類型方式呈現，報名期限從即日起至112年9月20日止，總獎金新臺幣50萬元，詳細報名資訊可至https://reurl.cc/qk4lER下載。

海洋保育創意戲劇競賽總獎金50萬，有興趣的朋友，可以構思劇本，如何以行動許海洋一個未來。(海洋保育署提供)

記者會中，海保署特別邀請在地守護計畫團隊「陸爸爸說演故事劇場」，結合海洋生物與海廢議題演出開場表演，並由戲劇達人王東璽老師及基隆市復興國小陳心瑩校長現場分享110年度比賽經驗，活動最後由署長黃向文與教育部、文化部、行政院農業委員會等單位貴賓共同舉起運用海漂垃圾製作的三叉戟，化 身海洋守護神，象徵跨部會守護我們的海洋，並正式宣布啟動「2023年海洋保育創意戲劇競賽」。

「陸爸爸說演故事劇場」，結合海洋生物與海廢議題演出開場表演。(海洋保育署提供)

海保署長黃向文表示，本次活動因應教育、文化與海洋資源的元素，特別感謝教育部、文化部與行政院農業委員會擔任指導單位，協助活動各項指導與宣傳；海洋保育已成為國際趨勢，如何運用生活經驗參與海洋保育事務，進而達成友善海洋的目標，是本次活動重要目的。同時，也要教育我們的下一代如何愛護海洋生物，達成海洋環境與資源永續利用之目標；期許透過海洋保育創意戲劇競賽，邀請各界透過創意與海洋保育知識的結合，創造發人省思的戲劇作品，讓我們一起提供海洋更美好的未來。