玉山金此次辦理現增80億元、增資募集8億股，增資新股預計5月3日掛牌上市。現增所募集資金達160億元，其中140億元用於轉投資玉山銀拓展業務需，20億元則將用於充實營運資金或支應集團長期策略發展所需資金。

據玉山金2022年底財報數設算，在完成此次增資後，玉山金本體資本適足率將自127.54％提升至138.57％，雙重槓桿比率自103.15％降至95.4％，負債淨值比將自4.2％降至3.88％。

玉山銀持續擴展海內外服務，並積極承作ESG與永續事業相關授信，截至去年底放款餘額1.96兆元，較前年底1.79兆元增加9.4％。玉山金此次增資玉山銀，除可強化銀行各項資本比率外，並可支應集團未來業務發展。

玉山金2022年合併淨收益548.05億元、年減5.34％，歸屬母公司稅後淨利157.59億元、年減23.35％，每股盈餘1.1元。2023年首季自結合併淨收益158.05億元、年增16.64％，稅後淨利60.36億元、年增達39.85％，每股盈餘0.42元。