近來天氣炎熱，今（17日）高雄地區更飆出37度高溫，醫師提醒，民眾應多注意身體產生的變化，例如是否有「腳踝局部水腫」、熱紅疹，以免惡化至死亡率最高達8成的熱中暑，若發現周遭有人已經體溫高於39.5度、尿量減少，要給予冰的電解質溶液，千萬不要給予純水。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書粉專表示，民眾最熟悉的是致死率高的「熱中暑」，但未熱中暑前人體早已陸續受到熱傷害，會先經過熱傷害、熱衰竭，最後熱中暑，中間有4大前兆，包括熱水腫、熱紅疹、熱痙攣、熱暈厥，這些都是身體提早發出高溫警報。

針對熱水腫，他表示，高溫下人體血管會擴張，以將熱量散發至體外，使得血液積聚在腳踝中，形成「腳踝的局部水腫」。若即使出汗也無法充分散熱，皮膚會出現小紅點，即為熱紅疹。因大量流汗，若未及時補充水分、電解質，會出現肌肉痙攣。若持續流汗會導致低血壓，血液暫時無法流向大腦引發暈眩。

黃軒提醒，當人體核心溫度超過37℃，暈厥程度更嚴重，大部分人只感覺到越來越疲勞，但這是最大的危險；之後，噁心可能引發嘔吐、腹瀉；肌肉痙攣更加頻繁，同時心悸、手腳發麻。

若達到死亡率最高8成的熱中暑時，人會出現昏迷、抽搐、譫妄等症狀，他提醒，由於核心溫度已高達40度，若尿量減少，旁人這時要給冰的電解質溶液，千萬不要給予純水。