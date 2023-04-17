麗緻坊「貴婦美莓」母親節蛋糕，6吋售價1380元，4月30日前預購可享早鳥85折優惠。（麗緻餐飲集團提供）

「仙女蛋糕」單顆定價95元，即日起至5月14日享買5送1優惠。（麗緻餐飲集團提供）

「麗緻熊母親節組」由麗緻坊吉祥物麗緻熊與沙之雲朵戚風蛋糕，打造限定節慶組合，定價1400元。（麗緻餐飲集團提供）

迎接5月溫馨母親節，除了家人歡聚暢享美食，不少民眾會選購應景的母親節蛋糕增添過節儀式感。飯店業者紛紛推出精緻又別出心裁的母親節蛋糕，並祭出早鳥優惠，用好看又好吃的蛋糕陪伴媽咪們歡慶佳節。

迎接暖心母親節，國賓麵包房楊文雄主廚嚴選日本愛媛縣蜜漬檸檬丁、日本梅乃宿柚子酒、日本中澤鮮奶油製成的「蕾夢小清新優格蛋糕」，以白、黃兩色打造外型簡約、略帶仙氣的小清新感蛋糕，吃得到檸檬香氣，口感酸甜清爽，讓不嗜甜的媽咪們也能品嘗美味又少負擔的蛋糕，4月30日前早鳥預購可享9折優惠。

麗緻餐旅集團旗下麗緻坊今年推出3款母親節蛋糕組合，母親節專款蛋糕「貴婦美莓」，由榮獲2019年「ICIF城市盃」甜點金牌的主廚精心製作，集結奢華手提包、珍珠項鍊及雛菊仕女帽，讓媽媽們同時享有璀璨時尚與少女情懷。蛋糕口感細緻綿密，如同母親溫柔細膩，節慶限定50顆。

走可愛俏麗路線的「仙女蛋糕」，以三款女性識別感十足的流行造型結合天然水果，口味分別是女性最愛的覆盆子蔓越莓製成的「花漾」、柑橘柚子口味的「珍愛媽咪」、加上小雛菊的「優雅高帽」為萊姆葡萄風味，每款都小巧精緻，適合小家庭享用。另有節日限定套組「麗緻熊母親節組」，結合麗緻坊超人氣吉祥物麗緻熊與軟綿的沙之雲朵。4月30日前預購母親節相關蛋糕，可享早鳥85折優惠，而「仙女蛋糕」即日起至5月14日享買5送1好康。