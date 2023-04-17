經濟部貿易調查委員會（貿調會）17日召開第101次委員會議，會中就「台灣區玻璃工業同業公會申請對自馬來西亞、印尼及泰國產製進口浮式平板玻璃課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案」產業損害最後調查結果進行審議，認定自馬來西亞、印尼及泰國產製進口浮式平板玻璃之傾銷對國內產業已造成實質損害。

貿調會表示，這件案件產業損害最後認定結果將通知財政部，並由財政部提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

浮式平板玻璃過去不在課徵反傾銷稅案的清單之內，貿調會表示，這件案調查資料涵蓋期間，涉案傾銷貨物進口量自2017年至2020年間大幅增加，增幅達231.3％；致其占總進口量之比率以及其於我國市場占有率均逐年增加。同期間我國浮式平板玻璃表面需求量大致小幅萎縮，在涉案傾銷貨物價格逐年下降，且降價幅度分別達15.1％、19.3％及26.1％的情況下，國產品為與之競爭不得不跟進減價，然在減價幅度不及涉案傾銷貨物的情況下，致使我國同類貨物產業之生產量、內銷量、市場占有率、營業利益等經濟指標均大幅下降。

貿調會指出，2021年起，全球COVID-19疫情造成缺櫃、塞港及國際海運費突然急遽大漲，該些外在因素之影響使涉案傾銷貨物之出口成本大增因而降低其繼續低價銷售之能力，涉案傾銷貨物之進口因而減少，國產品價格方得以反映成本而調升，國內產業整體營運狀況始獲得改善；但海運費高漲之異常已隨全球疫情趨緩而於2022年第4季逐漸消失。以上顯示，除2021年及2022年海運費高漲之異常期間外，涉案傾銷貨物進口對國內產業造成顯著不利影響。