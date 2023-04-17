台達電第一季營收928.6億元，季減12％、年增12％，較市場共識略低，主要受到消費性電子如：被動元件、樓宇自動化需求不佳所影響，但預期為全年谷底。展望後市，由於即將進入傳統旺季，投顧法人預期營運將逐季回溫，台達電掌握多個成長事業，包括：電動車、充電樁、儲能、人工智慧（AI）伺服器電源、自動化等，看好2023年營收將有雙位數幅度增長。

台達電經營管理階層表示，電動車戰場才剛開始，特斯拉引起電動車風潮後，傳統車廠正積極轉往電動車發展，台達電已經投入電動車領域15年，擁有電控與電機技術的競爭優勢，目前在全球車載充電器市占率為10％，將朝向15％邁進，同時也在全球前十大車廠主要品牌中取得72％滲透率。

法人預期，隨電動車訂單的堆疊，電動車業務的利潤將持續改善，投顧法人預期2023年電動車營收將從270億元成長至405億元、年增50％，占整體營收比重9.5％、超越去年的約7％，並且將正式轉虧為盈。