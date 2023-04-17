中資快時尚跨境電商平台SHEIN及拼多多旗下Temu在美國快速掘起，然而，14日美國國會設立的「美中經濟與安全審議委員會」（USCC）發表分析師報告，指出中資快時尚平台存在利用貿易漏洞，以及侵犯智財權，同時擔憂其生產流程、採購關係、產品安全和強迫勞動，USCC文件深入分析SHEIN如何利用數據驅動其美國業務增長。

報告由經濟與貿易小組政策分析師Nicholas Kaufman撰寫，提到SHEIN通過對用戶搜索歷史的數據分析和高速供應鏈，超越Zara及H&M在內的競爭對手，在美國市場佔據主導地位，「許多有爭議的做法支撐SHEIN和其他中國電商公司快速增長」。

USCC報告指出，SHEIN未能申報其產品使用新疆棉花，違反「維吾爾族強迫勞動預防法」，有調查發現SHEIN產品危害健康和環境。報告提到，SHEIN等數家中資快時尚公司也面臨大量侵權指控及訴訟，同時對美國利益提出了一系列挑戰，包括難以監控供應來源，及難以確保與美國競爭對手的公平市場慣例。

文件指出，這些公司利用貿易微量進口免稅門檻，向美國出口價值低於800美元的貨物，無須繳納進口關稅，「SHEIN和類似公司可以作為中資電商平台戰勝監管機構，並在美國市場佔據主導地位的案例研究。」

USCC特別分析SHEIN利用數據及供應鏈的商業模式，稱SHEIN利用人工智能算法分析客戶數據和搜索歷史，以識別新興的時尚偏好和模式，為了收集數據，SHEIN還要求用戶分享來自App數據和活動，包括社交媒體，以換取SHEIN的產品折扣及特別優惠。

USCC報告指出，TEMU複製SHEIN模式，其商業行為也引發對產品質量的擔憂以及侵犯版權的指控，並稱母企拼多多曾指控涉極端加班，要求員工每月工作380小時，今年有報導指出，拼多多App載有複雜惡意軟體。

文件總結指出，考慮到SHEIN和其他中資電商公司在美國市佔率的迅速增長，美國政府應該警惕，確保這些公司遵守美國法律法規，同時不會獲不公平的優勢。