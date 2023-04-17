上週傳出韓國顯示器大廠LG Display（LGD）廣州8.5代LCD生產線一半產能處於停產狀態，急於向外界求售的消息。韓媒最新指出，LGD正與中國面板製造商接洽出售廣州LCD工廠相關事宜。

《BussinessKorea》引述消息人士說法指出，LGD本月16日與中國面板製造商接洽，希望將廣州LCD工廠出售給他們。有陸媒指出，自去年下半年以來，LGD一直在聯繫中國公司，看他們是否有興趣收購廣州LCD生產線，以中國最大的電視製造商TCL的子公司華星光電收購機率最大，但華星光電否認了該報導。

報導指出，LCD業務持續低迷，市場繼續猜測廣州廠的出售花落誰家。其中華星光電是僅次於京東方的中國第二大顯示器製造商，其於2022年收購了三星顯示器的蘇州LCD工廠和相關專利。

雖然LGD否認出售廣州LCD廠，但LG Display目前正在大幅削減其廣州工廠 GP1-GP2 生產線的產能，該工廠為中國電視生產LCD 面板，顯示其經營面臨困境。

根據LGD業務報告，截至去年年底，廣州工廠的利用率已降至92.5%，這是因為該公司削減電視液晶面板一半以上產量。

半導體知名分析師陸行之則在臉書發文指出，但LGD被陣亡只是遲早的事情，因為賣廠、關廠，或降低資本開支只能救急無法改善本質，未來技術差距將持續拉大，他強調，LGD恐成為第一家被大陸面板業打趴的面板龍頭公司。