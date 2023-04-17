國民黨高市黨部日前公布第2階段3個立委選區提名作業時程及提名登記公告，17日起一連3天受理領表及登記，今天共計5人領表，但都尚未登記，其中以第6選區最夯，有3人領表，選情最為激烈。

國民黨高市黨部指出，依據中央訂頒提名作業要點，第11屆立法委員（區域暨原住民）第2階段受理提名登記作業選區為高雄市第2選區（茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、岡山區、彌陀區、梓官區、橋頭區）、第6選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）、第7選區（鳳山區）。

今天是受理領表、登記首日，領表的有第2選區前高市府民政局長曹桓榮；第6選區有前高市議員陳若翠、高市議員黃紹庭、高市議員陳美雅；第7選區為高市議員李雅靜。

上述5人僅領表，尚未登記。曹桓榮預計後天登記，目前該區尚無其他挑戰者領表；陳若翠則說，備妥資料後，明天將完成登記，強調全力以赴、義無反顧，要打破綠色壟斷。