上海市首批智慧網聯出租示範營運17日正式啟動，宣示上海智慧網聯汽車發展正式邁入新階段。包含百度智行、裹動科技、賽可智慧、賽可出行、大眾出租、錦江出租等允許示範企業，將可在嘉定區1076公里與臨港新片區498.7公里開放測試道路範圍內進行示範營運。未來上海將分場景、分階段、分批次推動更多企業加入，著力形成規模化商業，加快打造智慧出行服務生態。

據澎湃新聞報導，今年上海將持續加速智慧網聯汽車的規模化示範營運，實現參與示範企業3至5家、示範智慧網聯汽車力爭達200輛，讓覆蓋道路範圍超過2000公里，年出行服務超50萬單次，年貨運量逾20萬TEU（20呎標準貨櫃）運輸量。

上海市智慧網聯汽車示範應用創新專案成果發佈暨首批智慧網聯出租示範運營啟動儀式17日在上海國際汽車城正式舉辦。由上海市道運局、市經信委等單位領導，為上海首批智慧網聯出租示範運營企業頒發證照，包含百度智行、裹動科技、賽可智慧、賽可出行、大眾出租、錦江出租等企業，並發放車輛示範營運證。

上海2022年已有10多家參與企業共投入548輛智慧網聯汽車和無人駕駛裝備，完成智慧載人出行56.3萬單、智慧載貨運輸12.6萬TEU、智能配送63萬單、智能清掃作業超1.6萬小時。經綜合評估，有6類場景、9個創新專案超額完成試點任務目標。