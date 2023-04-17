申豐原任總經理許志民先生在2021年9月22日經董事會推選擔任董事長一職，並同時兼任總經理。為強化公司治理，使董事長與總經理權責劃分更為明確，今日臨時董事會中通過延攬前法商GenesInk總經理(台灣、韓國與東南亞地區)蕭仁杰先生擔任代理總經理一職，董事長許志民免兼總經理職務。

申豐新任代理總經理蕭仁杰先生，擁有20年以上材料業界領域資歷，歷練製造、研發、技術服務、業務行銷與新事業開發等，積極主導跨國研究開發與技術合作。申豐將借重蕭仁杰先生在新事業及新技術開發能力，進一步加速開發利基型產品，讓公司在競爭激烈的市場環境中爭取有力的領導地位，為公司及所有股東創造更佳的永續價值。

申豐未來在許志民董事長及新任代理總經理蕭仁杰的共同帶領下，將逐步落實永豐餘集團的全循環經濟、醣材料的開發，朝向永續環保新材料全循環方向發展；在醣材料方面，專注開發特殊應用材料，以水性無毒環保材質為基底，應用於醫療、電子、造紙、綠色建材、食品等多角化領域，並專業整合資源，穩步地邁向未來。申豐將持續創新思維，拓展新局，強化核心競爭力，並落實企業社會責任及回饋社會。