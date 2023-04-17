宏佳騰3月營收1.06億元，年減74.43%、月減35.94%；第一季營收3.39億元，年減62.02%、季減53.82%，摔下單季同期次低。

為響應政府普發6000元現金措施，宏佳騰祭出優惠購車放大術，油電齊發加碼釋出優惠購車福利。其中在電車優惠方面，深受市場熱烈迴響的「Ai-1車系加碼最多可折9000元」、「搭配政府舊換新最高現省3.88萬元」、「Ai-2 Gather送24個月電池資費折抵0元起及專用前置物籃」等優惠方案好評延長至5月15日外；針對宏佳騰MY150全車系及New CO-IN等油車車款更祭出優惠自由選方案，以限時最高加碼折萬元的超狂現金購車折扣，提供消費者輕鬆入主的絕佳彈性購車方案。

同時身為台南在地企業，宏佳騰智慧電車長期深耕在地市場，因應台南汰舊換新補助，加碼回饋台南鄉親，即日起在籍台南的鄉親至宏佳騰智慧電車門市即可享有三款熱門車款最低入手價Ai-1 Sport(6萬3180元)、Ai-1 Ultra ABS(7萬8180元)、Ai-4 Ever(3萬1680元)。

響應「全民共享普發現金6000元」政策，為讓消費者輕鬆坐擁優質新車，宏佳騰機車加碼祭出多重優惠。消費者於活動期間(即日起至5月31日止)購買「日常省美學」New CO-IN車款以及「熱銷輕檔車」MY150全車系，除可直接享環保署汰舊換新補助、政府汰舊換新貨物稅減免、廢車回收最高共計6300元補助外，宏佳騰更進一步推出「優惠三選一，方案自由選」專屬購車方案。