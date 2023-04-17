第10屆國際展能節職業技能競賽(10th International Abilympics)於2023年3月22至25日在法國梅斯(Metz)舉辦，國手們克服遠征辛勞，發揮堅強實力，勇奪8面金牌、9面銀牌、3面銅牌，總獎牌數排名榮登世界第3！勞動部為了嘉勉國手及競賽團隊的辛勞，特別在17日於台北喜來登大飯店舉辦頒獎典禮，由副總統賴清德親自頒獎，並透過現場直播方式，將感動與榮耀傳遞給國人。

第10屆國際展能節職業技能競賽原定於2021年舉行，受疫情及俄烏戰爭影響，競賽歷經延後、取消等波折，國手們在這段艱辛的過程中，要克服競賽期程未定的心理壓力，以及長期培訓累積的疲乏。在培訓團隊及親友之支持力量下，國手們持續砥礪自我，站上世界技能舞臺，與本屆來自27個參賽國家與地區之410位選手共同較勁，在激烈的競爭中脫穎而出，閃耀國際。

副總統賴清德在致詞時表示，國手之路不輕鬆，必須要以堅強的毅力應對，也謝謝裁判長等培訓行政團隊背後默默支持，這種精神要延續下去，這也展現了政府對身心障礙者的重視。期許勞動部了解身心障礙朋友的職涯需求，激發出更多潛能。臺灣除了半導體外，也有很多的隱形冠軍，希望年輕人依據自己的職涯規劃，除了一般高中，也可以選擇技職學校，讓自己擁有一技之長，一起為臺灣經濟作出貢獻。

本屆勇奪「西餐烹飪」職類金牌的國手沈方惠表示：「要想辦法克服天生左手的障礙，熬過備賽5年以上的時間，過程非常艱辛，但扛著眼淚也要走過，因為我相信都有方法可以解決的！也非常感謝我的老師、學長及家人們的陪伴，有你們才有今天的我，也才會有這面金牌。」此外，榮獲「CAD機械設計製圖」職類金牌的國手張丞瑨表示：「曾經也有不被看好的時候，但一轉念，體認到這是人生必定會面臨的課題，多以平常心看待，讓我能更有自信地去比賽。」培訓路上的挫折與氣餒，都是國手們必經的磨練，也是引領他們走向榮耀的力量。

勞動部表示，所有參賽國手在歷經這段艱辛過程，仍不斷突破自我極限，發揮無限的技能實力，讓世界看見臺灣的勇氣，甚為感佩。勞動部也頒發給獲獎金牌國手每人120萬元、銀牌60萬元、銅牌40萬元獎金，希望未來國手們將這些技能延續到更多面向，堅持突破障礙、勇往直前的力量。