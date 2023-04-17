七大工業國集團（G7）外長會議在日本開幕，確認台海和平穩定的重要性。大陸外交部今日對此回應稱，「台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分，堅持一個中國就是維護戰後國際秩序」，要維護台海穩定，就要堅持一中原則、反對台獨活動。

G7外長會議16日晚間在日本開幕，會議反對中國試圖以武力單方面改變台海現狀，並強調台海和平穩定的重要性。

被問及G7外長會的表態時，大陸外交部發言人汪文斌強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，「這是一個中國原則的核心要義，是維護台海和平穩定的關鍵所在」。

汪文斌接著指出，有關國家應當認識到，台灣問題是中國的內政，不容任何外部干涉。兩岸雖尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土的一部分，中國的國家主權和領土完整從未分割，「這是台海的真實現狀」。

汪文斌也稱，「台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分，堅持一個中國就是維護戰後國際秩序，如果真的關心台海局勢，首先就應當弄清台海緊張的根源在何處」，他並指，台獨分子在外部勢力的縱容和支持下，不擇手段推行分裂活動，這才是在破壞台海現狀，才是造成台海局勢緊張的根本原因。

他強調，要維護台海局勢穩定和地區和平安寧，就要堅持一個中國原則，反對台獨分裂活動，「口頭上說堅持一個中國政策，行動上卻對台獨分裂活動睜一眼閉一眼，明裡暗裡縱容支持，甚至把反對台獨分裂說成是改變台海現狀，這是在背離而不是在踐行一個中國政策，是在破壞而不是維護台海和平穩定，是不負責任的行為」。