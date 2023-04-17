勞保基金2022年未提存精算負債（潛藏負債），已經高達11兆4855億，相較2021年的10兆7639億，暴增7216億，勞保破產問題迫在眉睫，尤其今年景氣不理想，如果只用撥補方式解決，明年負債狀況只會更糟，種種狀況也讓民眾思考何時開始請領比較划算，結果出乎意料。

目前申請勞保老年年金資格為「年滿63歲，保險年資合計滿15年，並辦理離職退保者」明年法定請領年齡將調高至64歲，2026年再調高到65歲。如果民眾打算提早領，每月領的金額會打折，但能領的時間較長，延後領錢雖然比較多，但能領的時間卻減少。

如果以平均請領1.8萬計算，60歲至80歲正常領20年共領約432萬，如果提早5年領打8折，但可以領25年同樣是432萬，只是如果延後領加2成，但只能領15年，金額為388.8萬，初估延後領最吃虧。

此外，如果假設領到75歲，平均1.8萬的年金。提早領打8折領20年，總金額約345.6萬，正常領1.8萬、領15年總金額324萬，不過延後領加2成，領1年總金額259.2萬，延後最虧，提早領最賺。即使如此，勞工還是必須考量自己的身體狀況、經濟環境等因素，仔細思量後再做出決定，沒有標準答案。

勞保虧損越來越大，改革勢在必行，旺得富報導，淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁表示，政府每年若只想要用撥補方式來解決燃眉之急，這樣很可能會排擠到其他福利支出，但如果不想排擠就得要舉債因應，但這就是債留子孫。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝持類似看法，尤其今年景氣不利因素很多，營利事業所得稅恐怕將出現下滑，預算甚至可能出現短收，但政府卻高估編列預算，明年財政恐不樂觀。