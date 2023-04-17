為協助基隆市安樂區民眾解決通勤問題，基隆市政府自3月23日起，試辦安樂區到八堵火車站的接駁公車。基隆市交通處17日表示，由於試辦成效良好且運量尚稱穩定，將自20日起調整發車時間。

交通處表示，自3月23日開始試辦安樂到八堵的接駁專車以來，每日平均約有30人搭乘，整體來說試辦的成效良好，且運量尚屬穩定。交通處也觀察到，第一班車的使用者較第二班車多，且地方也有民眾反映，上午6時50分也有搭乘的需求。

交通處有鑒於各方的反應，決定自4月20日起，將接駁公車自國家新城站發車時間，調整為平日上午6時50分及7時05分。預計將在7時整及7時15分行經長庚醫院站、7時10分及7時25分抵達八堵車站。並且將試辦時間延長至6月30日。

交通處強調，接駁公車提出的預估時間，依當日的實際路況，可能會有所誤差，建議計畫搭乘的民眾能夠提前出門候車。另外，接駁公車試辦期間提供民眾免費乘車，歡迎民眾多加利用，並請留意發車時間調整資訊。

交通處說，透過接駁公車，安樂區的民眾可無縫轉乘臺鐵八堵站7時43分之109次自強號，8時整抵達南港站、8時10分抵達台北站，亦可轉乘停靠八堵站的其他對號或非對號列車前往其他車站，提供安樂區民眾更多元化的通勤選擇。