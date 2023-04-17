台南市明年迎接建城400年，鹿耳社區30日舉辦「重現鄭成功登陸」活動，已是社區第13年發起活動，今年地方添購古代兵器與戰甲，報名突破300人，地方盼透過更逼真的演出還原歷史，吸引更多人重視這場教科書上的戰役。

362年前，鄭成功軍隊沿著鹿耳門溪進入台南，趕走荷蘭軍隊，建立台灣第1座城市，當地的社區居民，13年前開始重現以真人真船，重現這場教科書上的歷史戰役。

礙於經費少，鹿耳社區的「重現鄭成功登陸」活動，總是以竹筏、小船為主體，改裝打造2艘鄭成功戰船與10艘一般小船，士兵裝扮陽春，連武器也沒有，只能靠船上士兵吶喊高舉「反清復明」等旗幟，重現這場古戰事的聲勢。

鹿耳社區今年添購11種大型兵器，包括長槍、畫戟、戰矛、大刀、長鏟等，另買入全新戰甲供扮「將軍」，鹿耳社區理事長蔡登進表示，有了裝備讓這場著名古戰役更逼真，因經費有限，部分盾牌、弓箭還需日後經費足夠再補齊。

社區這項活動堅持舉辦13年，今年報名參與人數達340人，包括南台、崑山與中華醫事等大學生都來參加，社區將再開放40人報名，活動需有8名將軍、4名護衛與10名明朝官員，30日在鹿耳門溪口，重現當年鄭成功船隊，鳴炮開船。

蔡登進表示，適逢台南建城400年前夕，地方持續堅持舉辦這項活動，盼吸引更多人重視鄭成功開臺的歷史。