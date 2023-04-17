16：49宜蘭規模4.5地震 最大震度宜花4級 16:582023/04/17 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 16：49宜蘭規模4.5地震 最大震度宜花4級（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（17）日16：49發生芮氏規模4.5地震，震央在宜蘭縣政府南南方40.9公里，位於宜蘭縣南澳鄉，地震深度17.1公里。各地最大震度宜蘭、花蓮4級，南投3級，台中、桃園2級，新北、新竹、桃園、苗栗、彰化、雲林、嘉義1級。 11：26花蓮規模4.1地震 最大震度4級 凌晨03：17台東極淺層地震 最大規模4.0、震度2級 太常停水惹民怨！ 桃園2停水公告接連取消 #地震 #桃園 #中央氣象局 #報告 #震央 也許您會感興趣 推薦閱讀 草漯沙丘海洋生態淨灘 大園警招募民防團隊 03:042023/04/16 寶島 台版撒哈拉沙漠淨灘 張善政喊話保護海岸生態 17:142023/04/15 生活 桃園客運駕駛荒無解 多條學生專車恐遭裁撤 千人受影響 15:172023/04/17 生活 2年流標13次 花蓮大橋重建計畫預計6月開工2026年完工 15:012023/04/17 生活 美外洩文件：陸中央軍委批准向俄提供致命武器 15:332023/04/16 國際 男當街擁吻女友竟被求償120萬 他知真實身分超冤 15:142023/04/17 社會 休旅車自撞分隔島 撞倒電線桿車體翻覆 一度雙向封閉 13:522023/04/17 社會 提升運動風氣 台中足球園區、全民運動館將陸續動工 16:072023/04/17 生活 桃捷綠線「蝴蝶拱橋」絕美曝光 張善政讚大園最美地標 15:042023/04/15 生活 騙少女裸照還在購物中心廁所「啪啪」男子被判刑 18:012023/04/16 社會 桃園勞動局移工學苑開放報名 全額免費參加 11:152023/04/17 寶島 5機車集體闖國道 汽車駕駛看傻 網分析「這2行為」惹禍 09:572023/04/17 社會 謝國城盃》桃市新民不再「安心亞」 重返冠軍榮耀 22:412023/04/16 體育 迎世界客家博覽會 桃園青年局招募職人開發文創品 16:402023/04/17 生活 罕見地勤疏失 長榮客機「被破相」 重要設備曝光 14:182023/04/17 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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