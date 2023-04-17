中央氣象局地震報告指出，今（17）日16：49發生芮氏規模4.5地震，震央在宜蘭縣政府南南方40.9公里，位於宜蘭縣南澳鄉，地震深度17.1公里。各地最大震度宜蘭、花蓮4級，南投3級，台中、桃園2級，新北、新竹、桃園、苗栗、彰化、雲林、嘉義1級。

11：26花蓮規模4.1地震 最大震度4級
凌晨03：17台東極淺層地震 最大規模4.0、震度2級
太常停水惹民怨！ 桃園2停水公告接連取消
#地震 #桃園 #中央氣象局 #報告 #震央