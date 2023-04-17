由工務處分2年執行「道爺圳糯米橋排水改善工程」後，今正式竣工啟用。（呂妍庭攝）

工務處在糯米橋上游新建仿糯米橋拱型橋體之人行橋、更新周邊欄杆及解說牌等。（呂妍庭攝）

今揭牌啟用典禮特別請到當年捐資建造糯米橋地方仕紳賴時輝後代前來見證。（呂妍庭攝）

159年歷史的嘉義市定古蹟道爺圳糯米橋就在新建人行橋的下方。（呂妍庭攝）

159年歷史的嘉義市定古蹟道爺圳糯米橋，在宣信國小師生發起「糯米橋築夢計畫」後，嘉義市政府展開跨局處研議，由工務處分2年執行「道爺圳糯米橋排水改善工程」後，今正式竣工啟用，嘉義市長黃敏惠與宣信國小師生一起走在新建仿糯米橋的人行橋上，歡慶古時南田古道往來必經交通要道重現風貌。

嘉義市宣信街芳草橋下的「道爺圳糯米橋」1864年建造至今已有159年歷史，早年是古諸羅通往中埔鄉49庄唯一通道，2014年公告為市定古蹟，因長年排水不順，加上雜草叢生，讓當時踏查當地文史的宣信國小學童覺得可惜，便發起「糯米橋築夢計畫」，盼加以改善，結果學生的築夢計畫被市長黃敏惠看見了，馬上指示市府團隊研議辦理。

經與教育處、文化局等討論後，市府工務處著手推動「道爺圳糯米橋排水改善工程」，除分2年編列經費約600萬辦理渠道排水整治外，更進行周邊環境整建，在糯米橋上游新建仿糯米橋拱型橋體之人行橋、更新周邊欄杆及解說牌等，並結合交趾陶名師謝東哲交趾陶作品，展現人行橋的裝置藝術工程，2022年10月動工，今年3月完工。

工務處水利工程科長黃國泰指出，在實現宣信學童築夢計畫過程中，市府不但聆聽宣信師生意見，也與校方共同討論、溝通，並透過市府跨局處合作，與當地里長、在地社區發展協會、學校師生及施工團隊舉辦施工巡禮，讓各界實際參與改造過程，而未來市府團隊還要規畫分年分期在道爺圳上游處引入水源，逐步辦理護岸及周邊河岸景觀改善，完成後可大幅改善渠道環境惡臭，串聯道爺圳由彌陀映月橋至糯米橋間的休閒景觀廊帶。

今揭牌啟用典禮特別請到當年捐資建造糯米橋地方仕紳賴時輝後代前來見證，黃敏惠感動地說，教育是百年大計，我們鼓勵孩子們從生活中實踐永續發展，引導孩子擁有築夢與實現夢想的行動力，聽他們說故事、為他們打造實現夢想舞台，這次工務處同仁用心規畫設計、教育處居中協調，還有文化局協助文資考古，從歷史文化保存、多元課程教學、環境永續發展等多面向思考糯米橋的重生，讓愛永續、幸福不斷，打造「小城市、大能量」的幸福嘉義市。