若潭一家五口滅門血案，是發生在2001年9月間彰化縣二林鎮的一起倫常悲慘命案。主人翁眾源企業公司負責人洪若潭與太太姚寶月夫婦，陳屍於自家小型焚化爐內，並留下遺書，宣稱已將其子女三人殺害焚屍，骨灰拋入海中，警方之後在洪若潭轎車腳踏板，採集到海砂及碎石子，但是並未尋獲三名子女遺體，警方最終以失蹤人口簽結三名子女，並於三名子女失蹤後滿七年，宣告三名子女死亡。

「老闆不見了!連家人及看門狗也消失了!」2001年9月5日15時，眾源公司總經理蘇泉錫因支票到期，前往洪若潭住處詢問處理方式，但在老闆家裡卻沒有看到老闆也找不到其它家人，連平時看門的兩條大狼狗也不見狗影。正當蘇泉錫感到納悶時，這才在茶几、神桌及房間內看到三封留給老闆妹妹洪玉燕的遺書，此時他才警覺到「代誌大條了!」趕緊向彰化縣警方報案。

警方趕到現場後，果然在屋後花園發現「慘劇」，就在焚化爐下方有二雙拖鞋，焚化爐旁則有一具研磨機，微開的焚化爐內則發現兩瓶裝有不明液體的玻璃瓶以及兩具已然燒焦骨骸，從外觀看來明顯是一男一女成年人。

警方鑑識人員也在現場研磨機內發現一塊疑似人骨及不明粉末，經比對確認焚化爐內的殘骸就是洪若潭夫婦，他們應該在9月4日即已死亡。洪若潭在遺書中雖然指出已將子女的骨灰磨成粉，並撒入海中。但警方在洪宅並未發現任何血跡及藥物，因此在法律上並不排除三名子女尚未喪命，檢方後來以洪若潭、姚寶月夫婦兩人自殺、三名子女警方則在無法開具死亡證明的情況之下，不敢斷言他們的死亡，只列為失蹤人口上報簽結。

「洪若潭事業有成，住豪華別墅開進口車，爲何會自殺?又爲什麼連自己的子女也殺害?」二林鄉下認識洪若潭他們的左右鄰居都不敢相信這種事。洪宅滅門命案震驚社會，令親朋好友震驚不已。他們的親友透露，洪若潭是個典型的完美主義者，除了有潔癖，事事也都要求圓滿，過去曾因要價80萬元的茶壺被質疑是假貨，就把收藏品當場砸碎，性格相當剛烈。洪若潭是白手起家成功的企業家，他靠著製造膠帶與貼紙的輕工業起家，一手創立眾源公司，原本生活幸福美滿，不料元配卻因車禍身亡，雖然他後來續絃，但第二任妻子姚寶月始終得不到家族認同，埋下了家人失和的種子；不僅如此，洪若潭更以替家人還債為由，逕自將兄弟共有的田產收歸己有，並修建起高牆大宅。此事讓洪家人的矛盾徹底爆發，母親也因此不願和洪若潭同住，甘願獨自在外撿拾資源回收賺錢維生。

兒子坐擁豪宅，老母卻淪為拾荒婦，這一幕很快就在鄉里之間傳開，流言蜚語也接踵而來；面對外界異樣眼光，自尊心極強的洪若潭自然無法忍受，認為自己替亡父還債卻沒人感恩，長年為此感到忿忿不平。面對鄉里及親族的謠言內外夾攻下，洪若潭和姚寶月心力交瘁，決定攜手走上絕路，誰知他們不只要告別世界，還想帶走珍愛的一切。警方專案小組從洪家次子洪崇荏的日記中發現，「爸問我，如果他要去死，我會跟他去嗎？」、「爸說，如果他死了，留我們三人，會給人瞧不起」。顯示洪早已有尋短念頭，也毫不避諱地告訴孩子，希望子女一起上路。

專案小組推論，心思縝密的洪若潭在下定決心後，即花了50萬元訂製小型焚化爐，還先以狗做測試，將飼養的兩頭狼犬丟進爐裡試燒，確認火化需要的溫度及時間?然後將殘骸進行研磨成粉末，確定一切流程萬無一失後，便預先設定好啟動時間，像自拍時的定時，然後和姚寶月一起躺進焚化爐內自焚身亡。不過令專案小組毛骨悚然的是，從現場跡証研判即使能確定洪若潭夫妻是輕生，但卻沒有證據顯示3名子女也同意尋短，因此檢警不排除3人是遭父母聯手殺害，問題是「虎毒不食子」，洪若潭怎麼下得了手殺害自己的親生子女?而且一殺就是三個?

無奈洪家兄妹三人，如今已人間蒸發，真相也成為永遠解不開的謎團。洪若潭滅門案發生後，一家人住的別墅也成為當地人避之唯恐不及的凶宅，靈異傳聞不斷。據傳，曾有偵辦警員深夜聽到洪家車庫傳來怪異聲響，還有居民在晚上目睹死去的洪若潭在整理花園，甚至牽著被他燒死的狼犬散步。據了解，洪宅滅門慘案發生後，占地近3000坪的豪宅大門深鎖，庭院深深，裡頭的植物因無人整理，蔓草如煙，彷彿一座死城，夜幕低垂時更增添了幾分詭譎氣氛，被當地居民視為禁地。

由於命案過程太過曲折離奇，因此洪若潭夫婦死後，各種靈異傳聞不脛而走，甚至吸引不少年輕人特地到豪宅試膽量。事實上，早在警方偵辦期間，豪宅內便陸續傳出難以解釋的現象；曾有女警透露，當時她和同僚在現場採證，洪若潭的座車突然抖動，接著自行噴出機油，讓在場員警嚇傻；不僅如此，一名偵辦員警也曾在深夜聽到車庫傳來詭異聲響；還有民眾目擊洪若潭在整理花園、牽狼犬遛狗等，種種傳說令人不寒而慄。

由於洪若潭生前曾向銀行申請鉅額貸款，因此在他死後，洪家大院也遭到法拍，無奈民間對凶宅避之唯恐不及，多次拍賣都流標，直到2006年才被住在新北市汐止區的李姓退休醫生以1000多萬元買下。據悉，李醫師平時都在北部，當初一看到別墅就很滿意，決定把房子買下，當作南下度假時的居所。

為了破除迷信與外界印象，李醫師曾在2007年中秋節，雇用外燴準備了300人份的肉片、1000條香腸，邀請數百名鄉親開連歡晚會，象徵宅院重獲新生；新屋主當時透露，自己買下洪宅後斷斷續續住了2個多月，期間從未碰過靈異現象，強調一切都是外界穿鑿附會，並大讚洪若潭規劃別墅時相當用心，房內處處是巧思。

怪醫李世傑10年前不畏靈異入住，廣邀民眾開烤肉趴、在焚化爐旁拍照。他自稱無神論者，把凶宅變酒窟，夜夜飲酒，自得其樂。外人調侃他怪異又瘋癲，殊不知，胸有精明務實的盤算。他擅長逢低買進地產，買下洪宅，亦有發財盤算。誠如海濤法師所言，全都是假的，只有錢才是真的。李世傑是無神論者，不辦超渡法事，洪若潭睡過的床板也照睡不怕，裝潢全保留，說是怕浪費。連麻將間都脫胎自洪家的神壇間，裡頭雕梁畫棟。

原先的神桌胡亂堆在簷廊，爬滿蜘蛛網，「等哪天烤肉缺木頭就拿去燒。」屋裡堆滿朋友送的二手貨，與其說像鬼屋，不如說是資源回收站；更像網友競相邀約前往「凶宅探險」的有名景點。這起洪若潭滅門命案，全案充滿離奇，洪若潭夫妻二人自殺後，爲何還要殘殺自己的子女呢?洪家三名子女究竟真的死了嗎？迄今仍無法以科學方式証明!